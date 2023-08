“Mai visto nulla di simile” Caso rarissimo in ospedale lascia i medici senza parole durante il parto

Cosa ti viene in mente della storia del Milan se chiudi gli occhi 'Sicuramente i gol di Kakà contro il Manchester United in Champions, uno dei più importanti che abbiain vita mia. Ho ..."Un'intervista incredibile, che non vedrete", chiosa lo scrittore. Saviano aggiunge che Patti ha spiegato alcuni momenti, "come il rito della pungitura e l'iniziazione di ogni uomo d'onore, che ...... "e sono molto legato sia a Maria De Filippi , una delle donne più speciali che abbia... Grazie a Uomini e Donne hofidanzarsi centinaia di persone". E altrettante lasciarsi, probabilmente. ...

A Toronto accade qualcosa di mai visto su un campo da tennis: Raonic è furioso, ma non sa la regola Sport Fanpage

“Non ho mai sbagliato un rigore in carriera”, aveva detto quest’estate Rhys Healey al momento del suo arrivo al Watford ...Pensato per il prototipo XJ 13, poi caduto nell'oblio, è rinato grazie al lavoro di un ex birraio divenuto imprenditore ...