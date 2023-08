Ma non eri un vero liberale? | clamoroso | l' affondo di Mario Giordano contro Nicola Porro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "Caro, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Questa volta secondo me sbagli": inizia così la lettera dial collegasul tema della tassa sugli extraprofitti delle banche. L'ultima mossa del governo non è piaciuta al conduttore di Quarta Repubblica. Per questoha provato a fargli cambiare idea. "Uncome te non dovrebbe difendere le banche che in questi ultimi anni, come tu sai benissimo, hanno avuto i comportamenti meno liberali che ci siano - ha spiegato il giornalista -. Dovresti difendere i veri protagonisti del mercato cioè i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani che sono vittime di queste banche". Per far capire aquanto sia giusta questa tassa, ...