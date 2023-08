Lutto a Monreale | è morto l’ex preside Mario Cinà

(Di mercoledì 9 agosto 2023)piange la scomparsa di, stimato exe figura di spicco della comunità.si è spento ieri all’età di 83 anni.aveva dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani. Per diversi anni era statodella Scuola Media Antonio Veneziano distinguendosi per le sue qualità umane e (live.it)

piange la scomparsa di Mario Cusimano, ex comandante della Polizia Municipale.piange la scomparsa di Mario Cusimano, ex comandante della Polizia Municipale.

Lutto a Monreale, morto a 66 anni l’ex comandante Mario Cusimano MonrealeLive

Monreale piange la scomparsa di Mario Cusimano, ex comandante della Polizia Municipale. Ha servito per 40 anni la Polizia Municipale Lutto a Monreale per la morte di Mario… Leggi ...Lutto a Monreale, in provincia di Palermo, per la morte di Mario Cusimano, 66 anni, ex vicecomandante della polizia municipale. Si è spento dopo una lunga malattia. Nella cittadina normanna, dopo circ ...