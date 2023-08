L’ultima novità PocketBook si chiama InkPad X Pro

(Di mercoledì 9 agosto 2023), ereader e taccuino digitaleX PRO, un solo device per leggere e scrivere Con il suo display completamente nuovo e dotato di SMARTLIGHT,X pro offre un’esperienza di lettura estremamente confortevole. Le dimensioni del display lo rendono il lettore ideale per libri, epaper, pubblicazioni scientifiche, persino fumetti e spartiti. Arriva il libro digitale da sottolineare!siX Pro: l’ereader con cui il 4° produttore al mondo di lettori elettronici fa il suo ingresso nel settore dei taccuini digitali. Un dispositivo ibrido che unisce alla comodità della lettura su un ampio display E Ink Mobius da 10,3” la possibilità di scrivere sulla pagina, proprio come si ...

Ecco come funziona Oltre a quella della codivisione dello schermo durante le video call,di WhatsApp annunciata da Zuckerberg su Facebook è quella dei videomessaggi istantanei . " È ......in questo amatissimo titolo a quattordici anni dalla sua...'opera regina dell'Arena sarà visibile in due diversi allestimenti:... Tra lepiù importanti del 101° Festival 2024 si segnala ...I dettagli sull'versione del Chiron sono ovviamente pochissimi, anche se gli hashtag del post forniscono alcuni indizi su cui riflettere . Per esempio, ''Sur Mesure'' è il programma ...