(Di mercoledì 9 agosto 2023) "La foresta pluviale non è né un vuoto da riempire né un tesoro daare. È un giardino di possibilità da coltivare". A dichiararlo a Belèm è stato il presidente brasiliano Luis Inacioda ...

Lula promette di strappare l’Amazzonia da violenze, saccheggi e devastazioni Globalist.it

PressReader, 2003-2023, Todos os direitos reservados.Il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, rivolgendosi ai suoi interlocutori in apertura del vertice per l’Amazzonia, ha dichiarato: “La foresta pluviale non è né un vuoto da riempire né un ...