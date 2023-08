Lukaku nel mirino dei tifosi della Juventus | altri cori contro | «Non lo vogliamo!»

(Di mercoledì 9 agosto 2023)non è ben voluto dalla tifoseriae non è certo una sorpresa, soprattutto dopo gli striscioni esposti nelle ultime ore. Il pubblico bianconero all’Allianz Arena per assistere all’amichevole si è schierata ancora una voltail possibile scambio con il Chelsea e quindiil centravanti belga ex Inter.CORO– All’Allianz Stadium si gioca l’amichevole in casa tra“Black” e“White” con oltre ventimila spettatori presenti. Un gruppo diha fatto partire un coro rivolto alla società e in particolare all’ex attaccante dell’Inter: «Noinon lo vogliamo». Coro che poi si è esteso per tutto l’impianto, schierandosi, ancora una volta, ...

Senza dimenticare il mercato sullo sfondo, conmirino e Vlahovic in gol. Dusan Vlahovic (LaPresse) - calciomercato.itLa formazione di Allegri, quest'oggi "Juventus Black", scende in campo ...non lo vogliamo' è la voce dello Stadium, e Vlahovic....sembra essere d'accordo.... lasciata in eredità da Edin Dzeko e che, nelle idee originarie della società di Viale della Liberazione, sarebbe dovuta essere di Romelu. Un numero pesante, da sempre legato,mondo del ...

Calciomercato Lukaku, Ausilio al veleno: il ds Inter parla al Berlusconi Tuttosport

Non solo l'avversino per Romelu Lukaku. I tifosi della Juventus hanno voluto manifestare oggi tutto il proprio sostegno a Dusan Vlahovic, che potrebbe partire da Torino proprio ...I tifosi della Juventus si schierano contro il belga Lukaku e cantano per il serbo Vlahovic, in gol dal dischetto.