Lukaku Juve | ultimo indizio | Big Rom ha sorriso dopo la decisione del Chelsea

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 agosto 2023), arriva un nuovoche fa sorridere il centravanti belga: l’ultima mossa delStando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Romeluha preso molto bene ladeldi non includerlo nella lista dei giocatori ai quali ieri sono stati assegnati i numeri di maglia per la prossima stagione. Il motivo? Qualora la sua cessione non andasse in porto (lantus resta in pole), il belga, sempre obiettivo forte del club bianconero, potrebbe agire per vie legali per il trattamento ricevuto.