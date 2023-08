«Lukaku ha tradito» | processo continuo La Gazzetta chiama a deporre Zanetti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Continua senza sosta l’offensiva delladello Sport contro “ilre”. Va avanti da un mese ormai, con cadenza quotidiana. Esaminata la vicenda della trattativa sottobanco con la Juve in tutti gli aspetti più deteriori, dimostrando l’immoralità sostanziale dell’attaccante, si passa oggi alla fase testimoniale delmediatico. Oggi lasbatte in prima pagina il povero Javier. Che urla a caratteri cubitali “ROMELU HA”. Con tanto di cuore spezzato al posto della o (e delle virgolette che s’aprono ma non si chiudono). Povero perchéha rilasciato allaun’intervista di una pagina e mezza, per il suo cinquantesimo compleanno. Il passaggio sul “re” ...

Javier Zanetti, bandiera e vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Lukaku ha tradito. Per ciò che l'Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di co ...