Lukaku alla Juventus | ma i tifosi non lo vogliono Proteste - striscione ironico

Uno striscione che fa tornaremente anche il coro 'Noinon lo vogliamo' intonato da alcuni tifosi della Juventus nei giorni del raduno bianconero al J - Medical.- Juventus ......gli esuberi per fare cassa e valutare bene chi resteràcorte di Allegri e chi, invece, andrà via. In attesa di capire quel che accadrà con Vlahovic, tra l'opportunità dello scambio cone ...L'addio annunciato di Skriniar a parametro zero, il colpo di scena conche ha rifiutato il ... L'Inter avrebbe affondato il colpo se Gosens avesse dato il suo benestarecessione. D'altronde, ...

Inter, Ausilio: 'Balogun lo seguiamo, ma non è l'unico. Lukaku alla Juve Non mi interessa' Calciomercato.com

Se il Napoli cedesse Osimhen, come scrive il Corriere della Sera, servirebbe il colpo eccellente, e i «fenomeni» sono irraggiungibili ...Torino, 9 ago. – (Adnkronos) – I tifosi della Juventus prendono posizione contro il possibile arrivo di Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter. “Lukaku resta a Milano. Il secondo portiere già lo abbi ...