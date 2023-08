(Di mercoledì 9 agosto 2023)2023 resterà nella storia, almeno per i prossimi dodici mesi. Ieri è arrivata infatti la conferma delle anticipazioni diffuse da Copernicus, il servizio sul clima della Commissione europea: quello first appeared on il manifesto.

La sessione estiva è giàe sta emergendo l'incredibile forza economica dei club dell'... Lo ha annunciato lui stesso e il 16c'è stata la presentazione ufficiale in Florida. Il campione ...Niente in confronto ai valori eccezionali di(48 gradi), ma con temperature che andranno ... le previsioni: dal 10 agosto tornano afa e caldoDue giorni di estate mediterraneo con cieli ...Insomma, 'affermare che a1500 persone nel Mezzogiorno siano crepate per effetto del caldo è ... scrive Feltri che ci vede dietro la narrazione apocalittica sul clima e sull'estate 'più...

Luglio bollente da record, «conseguenze spaventose» Il Manifesto

Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, previsioni di San Lorenzo: cieli sereni per lo spettacolo delle stelle cadenti ...La temperatura media globale per luglio 2023 si conferma essere la più alta mai registrata per qualsiasi mese. Nello stesso periodo, Le temperature medie globali della superficie marina hanno continua ...