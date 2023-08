(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'ex senese piace a Frara per rinforzare il reparto avanzato: ma ci sono altri nomi. E per la trequarti si profila il possibile reingaggio di Fabbrini. Abbonati oltre ...

L'ex senese piace a Frara per rinforzare il reparto avanzato: ma ci sono altri nomi. E per la trequarti si profila il possibile reingaggio di Fabbrini. Abbonati oltre ...CALCIO C - Ancora indiscrezioni suldella. In primo piano Diego Fabbrini (nella foto) ,il 33enne trequartista di San Giuliano Terme arrivato a gennaio del 2023 dovrebbe firmare nelle prossime ore un nuovo contratto con ...Non solo Cionek: altre valutazioni Nel frattempo, in chiave, Massimo Rastelli è stato molto ... Plescia (2024) Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla...

Lucchese: il mercato. Un Fabbro per la Pantera Per blindare l'attacco LA NAZIONE

L’ex senese piace a Frara per rinforzare il reparto avanzato: ma ci sono altri nomi. E per la trequarti si profila il possibile reingaggio di Fabbrini. Abbonati oltre 900.L'abbrivio della nuova stagione non è proprio dei migliori per i rossoneri. Dopo il vernissage del Porta Elisa con il quotato Perugia di Francesco Baldini la squadra di Gorgone avrà le due insidiose t ...