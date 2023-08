Louis Tomlinson | fan in coda 12 giorni prima del concerto a Lido di Camaiore

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Leggi Anche L'ex One Directiondebutta da solista e arriva dal vivo in Italia Prime della fila La Nazione riporta la notizia, raccontando che le quattro ragazze si sono sistemate ...

Più dell'ex compagno di band Harry Styles: a Campovolo una settimana in attesa, a Bussoladomani molto di più. Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, e Zayn Malik sono stati i cinque componenti del gruppo maschile più celebre degli ultimi anni.

Louis Tomlinson in Toscana, fan in coda 12 giorni prima del concerto LA NAZIONE

Quattro ragazze sono già accampate davanti a “Bussoladomani“. L’evento di Tomlinson è in programma il prossimo sabato 19 agosto.Lido di Camaiore (Lucca), 8 agosto 2023 – Fan di Louis Tomlinson battono fan di Harry Styles, almeno in Italia. Aveva fatto notizia che al Campovolo gli appassionati dell’ex One Direction Styles si fo ...