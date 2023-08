Lotta Under 20 | ai Mondiali 5 Azzurrini per le medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dal 14 agosto gli Azzurri della20 scenderanno sulle materassine deidi Categoria. La competizione si svolgerà fino al 20 di agosto e metterà in palioed emozioni. Ad Amman si riuniranno ben 572 atleti dilibera,femminile egreco romana. Tra gli Azzurri protagonisti in gara, ci saranno Aurora Russo, campionessa europea U20 in carica nei 59 kg, Immacolata Danise (55 kg), Laura Godino (68 kg), Raul Caso, bronzo europeo U20 nei 74 kg, e Gabriele Niccolini (86 kg). La squadra tricolore lotterà nella femminile e nello stile libero. Al seguito della Nazionale, i coaches Pietro Piscitelli, Michele Liuzzi, Igor Nencioni ed Andrea Sorbello, oltre all’arbitro Angela Giuffrida. In programma ci sono le eliminatorie (semifinali ...