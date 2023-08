Logan Paul avvisa Conor McGregor | Il prossimo sei tu!

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 agosto 2023)ha rivelato questa settimana il suoincontro di boxe contro Dillon Danis, previsto per il 14 ottobre. Questo match segnerà il suo ritorno sul ring dopo l’incontro di esibizione contro Floyd Mayweather Jr. nel 2021, terminato con un pareggio dopo otto round. You’re nextha reagito a questa notizia, dichiarando con coraggio cheè ildella sua lista. L’ultimo incontro diè stato a UFC 264 nel luglio 2021, dove ha affrontato Dustin Poirier e ha subito una sconfitta a causa della rottura della tibia, che ha costretto a interrompere l’incontro. Attualmente, è anche impegnato come coach in qualità di uno degli allenatori capo di The Ultimate Fighter 31. Il potenziale incontro tra ...