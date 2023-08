Loftus Cheek | Reijnders | Pulisic | Milan | i nuovi conquistano i tifosi

I nuovi acquisti del Milan hanno impressionato contro il Monza durante il primo Trofeo Silvio Berlusconi. Ecco le reazioni dei social ...Ai rigori reti di Reijnders (Mi); Petagna (Mo); Okafor (Mi); Caprari (Mo); Tomori (Mi); Machin (Mo);(Mi); F. Carboni (Mo); Colombo (Mi); Pessina (Mo) e Thiaw (Mi). Decisiva la ...Sprazzi da Pulisic, in gol nella prima frazione, lampi di classe di Reijnders, mentreè in cerca della migliore condizione, ma lascia intravedere buone cose. Non incide invece Leao, ...

Pioli e Leao entusiasti dopo il test col Monza: "Li abbiamo aggrediti". Dal campo sensazioni positive dai nuovi Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic."Osimhen, assalto continuo" si legge in basso su La Gazzetta dello Sport. "C'è più Milan con Reijnders". Titola così stamattina in edicola il giornale, soffermandosi sul Milan che ha vinto il Trofeo B ...