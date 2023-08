Secondo i, i batteri del cavo orale avrebbero un ruolo significativo nello sviluppo di malattie sistemiche come cancro del colon e patologie cardiache. 'Da uno studio precedente...... " è stata la risposta a chi non credeva nella missione - commentano idel Cnr - ... nonostante il mancato avvio di uno strumento a bordo " "come intervenire nel caso un ...Per lungo tempo, ihanno dibattuto sui tempi dell'arrivo dei nostri antenati in questa ... Le prove raccolte finora ci raccontavano una storia diversa:infatti che l' Homo sapiens ...

I ricercatori stanno usando la cacca di una rara scimmia per capire ... Kodami

Sappiamo ormai fin troppo bene che i cambiamenti climatici stanno causando una serie di sconvolgimenti sulla Terra. Tra le conseguenze più visibili vi sono la riduzione dei raccolti agricoli, l’aument ...Le aspettative sono molto alte dopo l’annuncio dei risultati promettenti del farmaco contro il cancro chiamato ‘AOH1996', pubblicati da un gruppo di oncologi ricercatori del City Hope di Los Angeles, ...