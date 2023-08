LND | posticipato l’inizio della Serie D | al via il 10 settembre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Inizierà il 10il Campionato diD. In un comunicato la Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato che “preso atto dell’istanza formulata dal Coordinatore del Dipartimento Interregionale; ritenuta l’opportunità di posticiparedell’attività relativa alla stagione sportiva 2023/2024” ha stabilito che il turno preliminareCoppa Italia diD si giocherà il 27 agosto e il primo turno il 3, mentre la prima giornata di campionato slitta dal 3 al 10. SportFace.