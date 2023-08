LIVE Sinner-Berrettini 0-0 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | inizia l’infuocato derby italiano!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming –: per chi è più importante vincere? 40-40 Seconda al centro impressionante del n.8 della classifica ATP. 30-40 Si ferma sul nastro il rovescio in manovra di Matteo. 15-40 Due palle break. Attacco in slice lungolinea dopo un paio di martellate del n.38 al mondo, non riesce il passante al più giovane degli azzurri. 15-30 Servizio e dritto in avanzamento per sbloccarsi da parte di. 0-30 Colpisce male il passanteche aveva chiamato a rete Jannik, la traiettoria non lineare sorprende il classe 2001 e finisce in campo. 0-15 In corridoio il rovescio incrociato di, primo punto per il ...