LIVE – Salisburgo-Inter | amichevole | cronaca e risultato in diretta

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è l’incontro valido comeprecampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Red Bullallenato da Gerhard Struber. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19, si gioca alla Red Bull Arena di(Austria). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ore 19) 18.30 Mezz’ora al calcio d’inizio di! È la penultimadel precampionato, sarà seguita da quella contro gli albanesi del KF Egnatia domenica alle 20 a Ferrara. Oggi, invece, si scende in ...

...00Inter Marcatori: Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole- Inter, stadio Red Bull Arena di, fischio di inizio ore 19. Direttaa partire dalle 18.30. ...(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l' Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. Penutlimo appuntamento di questa pre - season per i nerazzurri che chiuderanno i loro impegni domenica 13 agosto, a Ferrara , contro gli albanesi dell' Egnatia . Segui la diretta del ...: Mantl; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna - Douath, Kjaergaard; Gloukh; Forson, Konate. INTER : Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,...

LIVE - Salisburgo-Inter, penultima amichevole estiva: esordio per Sommer, davanti Correa con Thuram Fcinternews.it

18.20 - Occhi puntati su Sommer, l'ultimo arrivato in casa Inter, ma anche su Thuram, che ora - visto il forfait di Lautaro sarà chiamato a guidare l'attacco, alla luce del ...Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter, penultima amichevole dei nerazzurri prima del campionato: Sommer titolare, Correa e Thuram in attacco ...