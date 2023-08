LIVE – Salisburgo-Inter 3-3 | primi cambi per Inzaghi

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida il Red Bullallenato da Gerhard Struber. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19, si gioca alla Red Bull Arena di(Austria). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-3 65’ PARATISSIMA DI MANTL! Punizione da destra, Bastoni (appena diventato capitano) devia a botta sicura e il portiere delsi salva col corpo. 63’ Sostituzioniper. ...

Pavlovic, 24' pt De Vrij, 43' pt Correa; 2' st Baidoo Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole- Inter, stadio Red Bull Arena di, fischio di inizio ore 19.

61' - Deja-vu del 1': Barella scodella per Mkhitaryan, che calcia al volo costringendo Mantl ad allungare la palla sopra la traversa. Giro dalla bandierina per ...55' - Infortunio alla caviglia per Wallner, accompagnato a spalla fuori dal campo da due membri dello staff medico. 53' - Campo ai limiti dell'impraticabilità adesso: ...