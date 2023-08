LIVE – Salisburgo-Inter 1-1 | Barella a un passo dal vantaggio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Red Bullallenato da Gerhard Struber. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19, si gioca alla Red Bull Arena di(Austria). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-1 19’ Dumfries fermo a terra dopo uno scontro di gioco fortuito, si rialza poco dopo quindi nessun problema. 18’ Cross per Konaté, para Sommer a terra. 17’ OCCASIONISSIMA! Lancio dalle retrovie di Dimarco perche parte in posizione regolare e si lancia verso ...