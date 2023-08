LIVE Musetti-Kokkinakis | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | comincia l’incontro!

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone di Lorenzo– Il ranking aggiornato diPRIMO SET 19:10 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match con l’azzurro al servizio! 19:08 Entrano in campo, accolti dal timido applauso del pubblico nordamericano. 19:06 Ancora qualche minuto di attesa ed i due protagonisti entreranno sul campo numero 4 dell’impianto canadese. 19:02 Match non semplice per l’azzurro, che tuttavia parte con i favori del pronostico. L’eterna promessa australiana, se in giornata, è ancora in grado di dar fastidio a molti top 20. 18:58 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due tennisti. Il vincente dell’incontro troverà agli ...

