LIVE – Musetti-Kokkinakis 4-6 7-5 | secondo turno Masters 1000 Toronto 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole perdeldi, torneo di scena nella città canadese dal 7 al 13 agosto. Il giovane azzurro dopo aver sconfitto in due set facili Nishioka torna in campo per provare ad accedere al terzo round del primo dei duenordamericani. L’ex enfant prodige del tennis australiano ha certamente il talento per dar vita ad una partita equilibrata contro il nostro giocatore, che comunque parte con i favori del pronostico quest’oggi. Il match sarà il 2°di giornata a partire dalle 17:00 italiane (dopo il doppio Melo/Peers-Gille/Vliegen) e potrete seguire ilofferto da Sportface, che ...