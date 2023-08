LIVE Musetti-Kokkinakis 4-6 7-5 3-2 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | l’azzurro conduce senza break

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone di Lorenzo– Il ranking aggiornato di40-30 Sulla riga il dritto in chop del toscano. 40-15 Con attenzione l’oceanico gioca un solido dritto in uscita dal servizio. 30-15 Risposta vincente di dritto fulminea del. 30-0 Con il secondo passante l’australiano trafigge. 15-0 Servizio vincente. 3-2 Game. Prima esterna solida del toscano, che torna a condurre in questo terzo e decisivo set. 40-15 La deviazione del nastro manda fuori tempo. 40-0 Servizio vincente del numero 19 ATP. 30-0 Non passa la smorzata di rovescio di. 15-0 L’australiano si lascia sorprendere dal ...

Impegno di secondo turno anche per Lorenzo: il 21enne di Carrara, n.19 del ranking e 16 del ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 9 agosto ...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Kokkinakis si sfideranno oggi, mercoledì 9 ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...TORONTO (CANADA) - Dopo le vittorie di, Arnaldi e Berrettini al Centrale è amaro l'esordio di Lorenzo Sonego all' Atp di Toronto , Masters 1000 canadese (cemento). L'azzurro è andato ko in due set per mano di Andy Murray che si è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone di Lorenzo Musetti a Toronto - Il ranking aggiornato di Musetti Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Thanasi ...