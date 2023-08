LIVE Mountain bike | Team Relay Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia insegue dopo la prima frazione

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:48 Continua l’assolo della Gran Bretagna con Max Greensill. 7 secondi il margine sulla Danimarca di uno scatenato Philipsen, seguito da Francia e Svizzera. 13:46 Passaggio al primo km. Paccagnella porta gli azzurri in ottava posizione con 52 secondi di ritardo dalla vetta. Il trentino ora deve dare tutto in quanto il divario fino alla settima posizione della Germania è di oltre 20 secondi. 13:45 Occhi puntati in questa secondasul danese Philipsen. Intanto la Gran Bretagna prova a scappar vial’ottimo avvio di Charlie Aldridge. 13:43 Vittone entra in top ten dando il cambio allo juniores Elian Paccagnella. 51 i secondi di ritardo del. 13:42 Termina il primo giro: 1- Gran Bretagna 2- Francia a 3 secondi 3- Svizzera a 20 secondi 4- ...

Dopo il successo registrato lo scorso 15 luglio con il concerto dei Boombadash che si è tenuto davanti a circa 1800 persone, Livigno si appresta ad ospitare idi Ron e Mr. Rain. LivignoVibes E' la rassegna di appuntamenti musicali dell'estate 2023, dopo l'ottima partenza con il primo, è pronta ad ospitare altri due grandi artisti della ...VIEW, Calif.-(BUSINESS WIRE)-SentinelOne, Inc. (NYSE: S) today announced that it will ... ET) Thewebcast for each event can be accessed on SentinelOne's Investor Relations website at ......nella Grande Line accedendo alla Reversedal Mare Orientale, che è di fatto l'inizio dell'avventura del futuro Re dei Pirati e ambientazione dell'intera prima stagione della serie...

LIVE Mountain bike, Team Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia di una medaglia OA Sport

Il 15 agosto e il 23 settembre, i prossimi due appuntamenti gratuiti della rassegna musicale livignasca Dopo il successo registrato lo scorso 15 luglio con il concerto dei Boombadash che si è tenuto ...Assegnati i primi titoli della mountain bike ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. Le prime maglie iridate assegnate sono quelle relative al downhill per la categoria junior, con due gare che a lor ...