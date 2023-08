LIVE Mountain bike | Team Relay Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri a caccia di una medaglia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prova a squadre miste deidi. La selezione azzurra guidata da Mirko Celestino, che nella passata edizione conquistò l’argento in quel di Les Gets (Francia), vorrà ben figurare anche a Glasgow. Favori del pronostico che pendono dalla parte della Svizzera. Elvetici che difendono lad’oro della competizione iridata del 2022 e vantano una formazione di prim’ordine.che tuttavia come sempre può regalare sorprese, grazie al grosso numero di atleti impiegati per compagine, ed alle variabili che contraddistinguono il cross country. L’Italia è lì alla finestra, con ...