LIVE Juve Black-Juve White 0-0 | occasione per Miretti | reattivo Garofani

A -B ecco chi scenderà in campo. L'Allianz Stadium è pronto ad accogliere lain una delle ultime amichevoli della formazione di Allegri. Juventus B, a stretto giro di posta l'Atalanta e poi ......La sfida tra squadra Black e squadra White sarà trasmessa in diretta tv estreaming sia da Sky (visibile sul canale Sky Sport Summer) che da DAZN e in streaming su NOW. FORMAZIONI UFFICIALI...Il gioiello è ormai spedito verso la Premier League: 35 milioni sul piatto e addio Juventus Il nuovo campionato è ormai alle porte e la Juventus deve ancora aggiungere diversi tasselli alla propria ...

Diretta Juve: allo Stadium allenamento e amichevole, orario e dove vederla Tuttosport

10' - Chiesa batte il corner, ma Vlahovic non ci arriva. 9' Bel tiro di Nicolussi, para Garofani. Calcio d'angolo per la Juventus. 7' - Fallo di Nicolussi ...(inviato all’Allianz Stadium) – Alle 18.30 si aprono le porte dell’Allianz Stadium per tifosi e media, che oggi assistono da vicino, sulle tribune dello stadio, all’allenamento della Juve di Massimili ...