LIVE Italia-Serbia | amichevole basket in DIRETTA | le due squadre dovrebbero sfidarsi anche al Mondiale Inizio 18 45

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuesto il rooster dellaper il. Non c’è Nikola Jokic, come ampiamente annunciato da lui stesso dopo la vittoriosa serie finale Nba contro i Miami Heat. Playmaker: Aleksa Avramovic, Stefan Jovic, Nemanja Nedovic, Nikola Topic Guardie: Ognjen Dobric, Marko Guduric, Vanja Marinkovic, Aleksa Radanov, Uros Trifunovic Ali: Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovac, Borisa Simanic Ali grandi: Dusan Beslac, Nikola Jovic, Alen Smailagic Centri: Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Dusan Ristic Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati alladell’Italche si trova al cospetto di due amichevoli di fuoco in terra greca. La prima sarà quest’oggi contro la, orfana di Nikola Jokic ...

LIVE Italia-Serbia, amichevole basket pre-mondiale 2023 OA Sport

