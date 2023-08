LIVE Italia-Serbia | amichevole basket in DIRETTA | aperitivo di Mondiale per gli azzurri Si comincia alle 18 45

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati alladell’Italche si trova al cospetto di due amichevoli di fuoco in terra greca. La prima sarà quest’oggi contro la, orfana di Nikola Jokic ma comunque coriacea, spinosa e da battaglia. Nella giornata di domani glise la vedranno poi con la Grecia padrona di casa di Giannis Antetokounpo e compagni. Tradizionale Torneo Acropolis che sarà il penultimo appuntamento dell’prima della partenza per le Filippine. Nella Trentino Cup, contro Turchia e Cina si è vista una buonasul parquet, sebbene i due appuntamenti fossero di puro assaggio. Ci vuole chiaramente il tempo di adattarsi ai meccanismi di ...