LIVE Italia-Serbia 89-88 | amichevole basket in DIRETTA | vittoria azzurra con un po’ di pepe nel finale

20.48 Notevole la percentuale da 3na, 15 su 37. Se gli azzurri mantengono questa % possono divertirsi nelle Filippine. FONTECCHIO 13, SPAGNOLO 12, POLONARA 11, SEVERINI 9. Dall'altra parte non bastano i 18 punti di JOVIC. 20.45 Canestri da 2:55%71%. Canestri da 3:41%28%. Tiri liberi:10/1511/14. Palle perse:1412.89-88!!! Finisce qui, con il tiro da 2 ...

LIVE Italia-Serbia, amichevole basket pre-mondiale 2023 OA Sport

