LIVE Italia-Serbia 80-77 | amichevole basket in DIRETTA | sarà volata nel quarto periodo!

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABogdanovic sbaglia ancora da tre. Errore di Fontecchio da vicino. 80-77 Sottomano di Kalinic. Timeout. 80-75 Rubata di Procida da applausi, lo stesso che chiude al ferro col cameriere di mano destra! 78-75 Pajola ‘slalomeggia’. Palla persa forzata dall’. Pallasul -1. Arbitri al tavolo a 7:03 dalla fine per decidere se il fallo di Spagnolo è antisportivo. Secondo noi non ci sono gli estremi per due tiri liberi e possesso. 76-75 Schiaccia Bogdanovic. 75-73 Primi due liberi a bersaglio!! Fallo su tiro da 3 subito da Gabriele Procida!! PROCIDA splendido con lo sfondamento subito su Ristic! 73-73 SEVERINI da tre! Gomitata di Pajola involontaria su Dobric che lascia il campo a 8:01. 73-70 Ristic da lungo vero appoggia a canestro. Fallo ...

L', campione in carica, ha difeso il titolo superando l'Ungheria per 13 - 11 e collezionando ... Tanti sono stati attratti da questiin 8K e si sono fermati in strada per guardare le gare. Il ...Dieci mesie oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppache saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al calcio. "Siamo ...Dieci mesie oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppache saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al calcio. 'Siamo ...

LIVE Italia-Serbia, amichevole basket pre-mondiale 2023 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Una giornata storica per il ciclismo italiano. Un caro saluto e buon proseguimento a tutti. 18.07 Questa la classifi ...Da martedì 8 agosto a giovedì 10 andrà in scena all’OAKA il torneo dell’Acropoli 2023, con la partecipazione della Nazionale azzurra che va in ...