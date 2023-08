LIVE Italia-Serbia 70-73 | amichevole basket in DIRETTA | azzurri lì a inizio quarto periodo!

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGomitata di Pajola involontaria su Dobric che lascia il campo. 73-70 Ristic da lungo vero appoggia a canestro. Fallo, Marinkovic. 71-70. Tecnico a Pozzecco per proteste. Fallo di Procida a 8:59 dalla sirena. Lotta a rimbalzo Diouf vanamente, palla. Fine terzo, tripla sbagliata da Marinkovic. Ci aspetta unperiodo d’oc! 70-70 Due su due per Lovric dai liberi. 70-68 Spagnolo dalla lunetta da due!!! 68-68 Lay-up di Guduric. 68-66 Procida col reverse! Sbagliato il libero. 66-66 Ristic canestro e fallo. 66-64. Ricci senza senso ma dentro da tre! Palla persa di Ricci e fallo speso evitando il canestro facile. 64-63. Marinkovic torna a segnare da ...

LIVE Italia-Serbia, amichevole basket pre-mondiale 2023 OA Sport

Dalla persa di Ristic arriva il canestro di Diouf 36-30 con 7'05". L'Italia è a contatto, spreca una buona occasione con Spagnolo, la Serbia cala le percentuali e Severini punisce con la tripla.