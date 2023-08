LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | Letizia Paternoster deve inseguire dopo due prove dell’omnium!

Leggi su oasport

19.40: Questi i protagonisti della prima semifinale del keirin. I primi tre in finale: 67 CORNISH Thomas AUS 99 QUINTERO CHAVARRO Kevin Santiago COL 132 CARLIN Jack GBR 174 OTA Kaiya JPN 182 AWANG Mohd Azizulhasni MAS 193 LAVREYSEN Harrie NED 19.38: Il colpo di reni di Finucane all'esterno porta la britannica sull'1-0. Che volata! 19.34: Volata di testa all'intermo per Andrews che si porta sull'1-0. Ora la prima finale per l'oro tra Friedrich e Finucane 19.30: Ora la finale per il terzo posto della velocità donne tra Andrews e Hinze 19.28: Non benenella tempo race. Valente, Fortin, Wollaston ai primi tre posti. L'azzurra è undicesima 19.27: Prende il giro Wololaston 19.25: Parte Wollaston quando mancano nove giri 19.25: Valente sta per prendere il giro 19.23: prende il giro la ...