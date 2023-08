LIVE Ciclismo | Cronometro U23 Mondiali in DIRETTA | inizia la prova | Milesi fra poco in strada

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Mackellar sta per terminare il primo segmento di questa: con l’australiano avremo il primo rilevamentoall’intermedio. 15.51 Cadenza dei corridori che partono in questa fase che è di un minuto e quindici secondi: sarà così fino al termine della. 15.48che è piuttosto lunga e impegnativa non tanto per le pendenze ma per il tempo nel quale i corridori dovranno dare tutto. 15.45 Sono partiti adesso i primi corridori: il primo a prendere il via è stato l’australiano Alastair Mackellar. 15.42 Lorenzopartirà per la sua: la partenza dell’azzurro avverrà alle 6.10. Scatterà alle 17:14.30 invece Bryan Olivo. 15.39 Partenza che vede una scarsa presenza di ...