LIVE Ciclismo | Cronometro U23 Mondiali in DIRETTA | comincia la prova di Lorenzo Milesi | più tardi Olivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Intanto è partito il nostro. 16.11 Tempo notevole per Mackellar anche al secondo intermedio: 27.59,57 alla media di 49.512 km/h. 16.09 Parte il secondo australiano in gara: Hamish Mckenzie. 16.06 Manca sempre meno al momento della partenza di, che arriverà alle 16.10 ora italiana, le 15.10 locali. 16.03 Tempo di Mackellar al primo intermedio che è già rilevante, visto che il più vicino tra i corridori transitati dopo è lo slovacco Filip Lohinsky a 1’18”. 16.00 Percorso che permette di generare davvero altissime velocità e media orarie: sarà unadecisamente rapida. 15.57 15.22,80 alla media di 49.154 km/h per Mackellar che è il primo a passare al primo intermedio. 15.54 Mackellar ...