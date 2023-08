LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | grande giornata per gli azzurri Bertelli vola fino all’oro nell’asta | sorpresa di bronzo per Groos nei 200 metri

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 La nostradella terzadegliU-20 ditermina qui, grazie mille a tutti per averci seguito. Agli amici di OA Sport un buon proseguimento di serata e appuntamento a domani per l’ultimadi gare in Israele! 20:19 Si chiude anche l’ultima gara in svolgimento. Nel lancio del giavellotto maschile la medaglia d’oro va all’ungherese Herczeg (79.45), argento per il tedesco Dehning (78.08) eper il britannico Allison (72.44). 20:17 Italia che ad unadi gare dal termine della rassegna di Gerusalemme occupa la quarta posizione nel medagliere dietro a Germania (con 4 metalli pregiati in bacheca), Polonia e Repubblica Ceca, ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Bertelli vola fino all'oro ... OA Sport

"Nessun allarme, nessun mistero: Marcell Jacobs ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali". (ANSA) ...Dieci azzurri in gara a Gerusalemme, nel pomeriggio della terza giornata agli Europei under 20. Attesi in finale gli astisti Simone Bertelli e Federico Bonanni, sui 400 metri Matteo Di Benedetto, nel ...