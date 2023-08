LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Giulia Gabriele argento nella marcia! Nel pomeriggio 11 titoli in palio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48: Nel getto del peso oro per la Germania con Schulz,per la Germania con Schober e bronzo per la Grecia con Antonatos. Nei 3000 piani donne oro per la lettone Caune,per la polacca Wiernicka, bronzo per la tedesca Bienfares. Nei 1500 oro per l’olandese Laros,per l’austriaca Kamenschak, bronzo Gajdos della Repubblica Ceca 15.45: In mattinata sono stati assegnati quattroed è arrivata la seconda medaglia per l’Italia, ldi10 km si marcia, alle spalle della spagnola Santacreu e davanti alla francese Delahaie 15.43: Dopo la favolosa medaglia d’oro con il super balzo di Mattia Furlani l’Italia cerca di arricchire il ...

...poco all'inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dimostrato in questi primi test stagionali di aver già trovato una giusta condizione. L'...Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...... Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali dia Budapest. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: dopo l'oro di Furlani gli azzurri cercano nuove gemme, da seguire Bertelli nell'asta OA Sport

Gerusalemme – Una splendida medaglia d’argento agli Europei Under 20 di Atletica in svolgimento a Gerusalemme. Dopo l’oro vinto ieri da Mattia Furlani nel salto in lungo con record personale di 8,23 ( ...Arriva la seconda medaglia per la squadra azzurra agli Europei U20 nella mattina del day 3 a Gerusalemme. È l’argento di Giulia Gabriele nei 10.000 di marcia su pista con il tempo di 46:57 dietro alla ...