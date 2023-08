LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | dopo l’oro di Furlani gli azzurri cercano nuove gemme Si parte alle 16 00

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata degliU-20dileggera, in corso a Gerusalemme (Israele).la favolosa medaglia d’oro con il super balzo di Mattial’Italia cerca di arricchire il bottino: 10 km di marcia, salto con l’asta, 200 metri sono solo alcune delle gare più interessanti del programma di oggi! Saranno in tutti 15 i titoliUnder 20 che verranno assegnati quest’oggi a Gerusalemme (Israele), quattro medagli d’oro saranno assegnate nella sessione mattutina mentre ben 11 quelle messe in palio nel pomeriggio italiano. Sila mattina presto con la 10km di marcia, per ...

Arriva la seconda medaglia per la squadra azzurra agli Europei U20 nella mattina del day 3 a Gerusalemme. È l'argento di Giulia Gabriele nei 10.000 di marcia su pista con il tempo di 46:57 dietro alla ...