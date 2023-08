LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Bertelli e Bonanni a caccia del podio nell’asta 8° Di Benedetto nei 400

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:01due atleti hanno superato 5.30: Tilki (Turchia) e Imsand (Svizzera).hanno sbagliato la misura al primo tentativo. 17.59: Tilki supera 5.30 al secondo tentativo 17.58: Imsand supera 5.30 al primo tentativo, errore per17.56: Oro alla Danimarca con Gunnleivson Isaksen nei 400 piani con il nuovo record nazionale di categoria, 45?06, argento per il britannico Carvell con 46?08, bronzo per il polacca Szwed con 46?31. Ultimo posto per Dicon 47?71 17.54: Al tempo nei 400 maschili. 17.51: Che battaglia nel martello! Lampinen si riprende il secondo posto con 76.94 17.49: C’è Matteo Dial via della finale dei 400 piani maschili. Questi i protagonisti: 1 ...

...poco all'inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dimostrato in questi primi test stagionali di aver già trovato una giusta condizione. L'...Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...... Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali dia Budapest. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: dopo l'oro di Furlani gli azzurri cercano nuove gemme, da seguire Bertelli nell'asta OA Sport

"Nessun allarme, nessun mistero: Marcell Jacobs ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali". (ANSA) ...Dieci azzurri in gara a Gerusalemme, nel pomeriggio della terza giornata agli Europei under 20. Attesi in finale gli astisti Simone Bertelli e Federico Bonanni, sui 400 metri Matteo Di Benedetto, nel ...