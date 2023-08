LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Bertelli a caccia del podio nell’asta | 5° Bonanni 8° Di Benedetto nei 400

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:21 Tilki e Gawenda non superano i 5.40 neanche al secondo tentativomaschile. Medaglia molto vicina per. 18:20 Tra pochissimo in pista Matilde Prati per i 1500 femminili. Questa la start list: 1 LE CORRE Jade FRA 2 BERGER Emie Lotta GER 3 GRUCHA?A Julia POL 4 GREENWAY Ella GBR 5 MILLEROVÁ Natálie CZE 6 GAY Adele FRA 7 JIMENEZ Carla ESP 8 FIDANO?LU Ayça TUR 9 THØGERSEN Sofia DEN10 PRATI Matilde ITA 11 LLOYD Ava GBR 12 KOÇAK Dilek TUR 18:19 Imsand supera 5.40 al secondo tentativo e si mette in seconda posizione. Intanto è iniziata la finale del salto in alto femminile senza azzurre in gara. 18:18 Invariata nelle posizioni di vertice la classifica del lancio del martello maschile quando manca un solo lancio alla fine: il finalndese Lampinen è in testa con la ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: dopo l'oro di Furlani gli azzurri cercano nuove gemme, da seguire Bertelli nell'asta

"Nessun allarme, nessun mistero: Marcell Jacobs ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali". (ANSA) ...Dieci azzurri in gara a Gerusalemme, nel pomeriggio della terza giornata agli Europei under 20. Attesi in finale gli astisti Simone Bertelli e Federico Bonanni, sui 400 metri Matteo Di Benedetto, nel ...