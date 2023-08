LIVE Arnaldi-Medvedev 2-6 4-5 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4. Non senza difficoltà tiene il servizio l’ex numero 1 del mondo che costringea servire per rimanere nel match. 40-30 Incide bene con il dritto il giocatore russo. 30-30 Stavolta entra la prima e il punto arriva diretto per il russo. 15-30 Salgono a cinque i doppi falli: ha forzato la seconda. 15-15 Doppio fallo commesso dal russo. 15-0 Serve beneal centro. 4-4. Clamoroso errore dicon il dritto nei pressi della rete.si tiene ancora a galla. A-40 Prima vincente al centro per. 40-40 Regala con la risposta di rovescio. 40-A Sbaglia un’altra palla corta: pericolosa palla break in ...

Quasi una "mission impossible" per Matteonel secondo turno del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE ...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev si sfideranno oggi, mercoledì 9 ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW ...TORONTO (CANADA) - Dopo le vittorie di Musetti,e Berrettini al Centrale è amaro l'esordio di Lorenzo Sonego all' Atp di Toronto , Masters 1000 canadese (cemento). L'azzurro è andato ko in due set per mano di Andy Murray che si è imposto ...

LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il ligure cerca l'impresa nel secondo turno OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento ...