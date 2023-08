LIVE Arnaldi-Medvedev 1-4 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | il russo effettua il break nel quarto gioco

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 In corridoio la risposta diche ha cercato il vincente. 30-0 Spinge bene con il dritto l’azzurro. 15-0 Prima di servizio estremamente precisa che dà il punto diretto ad. 4-1. Prova ad accelerarecon il rovescio, ma finisce per sbagliare. Consolida ilil. 40-30 In rete il drop shot di. 40-15 Servizio e dritto da metà campo per ilche ha due palle per il 4-1. 30-15 Concedecon il dritto lungolinea. 30-0 Estremamente profondo e preciso il rovescio di. 15-0 Servizio, dritto e smash per. 3-1. ...

Quasi una "mission impossible" per Matteonel secondo turno del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE ...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev si sfideranno oggi, mercoledì 9 ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW ...TORONTO (CANADA) - Dopo le vittorie di Musetti,e Berrettini al Centrale è amaro l'esordio di Lorenzo Sonego all' Atp di Toronto , Masters 1000 canadese (cemento). L'azzurro è andato ko in due set per mano di Andy Murray che si è imposto ...

LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il ligure cerca l'impresa nel secondo turno OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento ...