L' italiana LiciaCube candidata a Missione spaziale dell' anno

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Insieme con Darta Nasa ha un progetto per deviare l'orbita di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra

...le immagini scattate un paio di secondi prima dell'impatto e quelle successive inviate da(Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), il satellite dell'Agenzia Spaziale, ...Sia con la missione NASA DART che con il lancio di Artemis I abbiamo scritto di una realtà, Argotec , che ha realizzato due Cubesat (e ArgoMoon ) utili per il monitoraggio di parte delle missioni nelle quali erano coinvolti. Come spiegato anche dall'ex - amministratore ....... Infine opera in un contesto internazionale con dipendenti presso l'European Astronaut Centre (Eac) di Colonia, dove porta avanti attività in collaborazione con l'Agenzia spaziale