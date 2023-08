L’Italia scrive la storia agli EuroUnder 23 di Atletica | Bertelli è oro nel salto con l’asta

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gerusalemme – Arriva un altro podio azzurro, dopo l’argento di Giulia Gabriele nei 10000 di marcia (leggi qui). A salire sul primo gradino è il giovane Simone, che mette l’oro al collo nelconEuropei Under 20 dia Gerusalemme, è uno splendido poker azzurro, a seguito dell’oro di Mattia Furlani (leggi qui) e il bronzo di Daniele Groos, sui 200 metri con il tempo di 21.01, al termine di una prodigiosa rimonta dall’ottava corsia. Come spiega la nota di fidal.it ‘vince il titolo iridato con 5,40 alla prima prova battendo lo svizzero Valentin Imsand che ci riesce dopo un errore. Meda d’oro per il diciottenne torinese, autore del match point alla quota decisiva con ampio margine, mentre aveva superato al secondo tentativo le ...