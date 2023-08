L’isola delle 30 bare | quante puntate sono? Come finisce?

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023)30è una miniserie di origine francese tratta dall’omonimo romanzo di Maurice Leblanc. Scopriamo insieme. La trama eTrattandosi di una mini serie, partiamo con dire che cistate solo treognuna da due episodi (Quindi sei episodi in toto). Protagonista della storia è Christine che nel bel mezzo della sua vita riceve un video anonimo che la ritrae durante il parto avuto da adolescente. Nel video scopre che la morte del neonato in realtà non è stata fatalità ma provocata dalle ostetriche, le tre sorelle Archignat. Raccontato tutto a suo marito, fa ritorno sula sua isola. Durante il ...