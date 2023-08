Lisbona come Ibiza Il dj set techno di padre Guilherme Peixoto che ha fatto saltare i giovani fedeli prima della messa di Papa Francesco – I video

È appena rientrato dadove ha partecipato alla Gmg con i giovani della sua diocesi, ... Papa Francesco lo scorso anno, lo indicòmodello ai giovani: "Fece obiezione di coscienza di fronte ...Alcuni giorni prima di salire sul palco di, padre Guilherme Peixoto in un'intervista ad Agencia Ec clesia ha dichiarato: "Sono responsabile di svegliare tutte quelle persone e, naturalmente, ...Musica techno, hit famosissime,Jerusalema e The Nights di Avicii intervallate dal Gloria in versione remix e da alcune frasi ... mentre il sole spuntava al Campo da Graca di, padre ...

“La presenza di Papa Francesco e le parole che ci ha lasciato riaffermano la validità e la profondità del messaggio cristiano, sia per i giovani sia per la società, e ci incoraggiano a sognare un mond ...Tu guardi i milioni di giovani che, dal 1984 ad oggi, hanno partecipato alle Giornate Mondiali della Gioventù e ti viene spontaneo domandarti perché il mondo non sia cambiato. All’apparenza – e molti ...