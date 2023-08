L’Inter batte il Salisburgo 4-3 sotto il diluvio

4 - 3 contro il Salisburgo in una pirotecnica amichevole giocata in casa degli austriaci sotto una pioggia a tratti torrenziale. In svantaggio subito per una rete di Konate (che poco ...pareggia per 3 - 3 contro il Salisburgo in una pirotecnica amichevole giocata in casa degli austriaci sotto una pioggia a tratti torrenziale. In svantaggio subito per una rete di Konate (che ...Senza Lautaro Martinez,4 - 3 il Salisburgo fuori casa in un'amichevole caratterizzata da due rigori sbagliati dagli austriaci.'avvio non è dei più facili. Anzi,regala di fatto due chance per il gol ...

Sommer sbaglia e prende gol dopo 6 minuti, l'Inter batte 4-3 il ... Sport Fanpage