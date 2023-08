L’Inter batte 4-3 il Salisburgo | gli austriaci sbagliano due rigori

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Senza Lautaro Martinez,4-3 ilfuori casa in un’amichevole caratterizzata da duesbagliati dagli. L’avvio non è dei più facili. Anzi,regala di fatto due chance per il gol alche spreca la più facile e realizza quella meno scontata. Al 5? dopo una palla persa a centrocampo, Konate entra in area e viene travolto da Sommer. L’attaccante dagli undici metri sbaglia. Un minuto dopo altro pasticcio. Un retropassaggio sbagliato costringe Sommer ad uscire fuori dall’area, ma l’ex Bayern perde palla e Konate a porta vuota stavolta non perdona. La rete del pareggio interista però è immediata. Al 9? Dimarco corre sulla fascia e crossa, Pavlovic in scivolata mette nella sua porta. Al 25?passa ...