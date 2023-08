L’idea di Fontaine Cnas per fermare le interferenze elettorali di Russia | Cina e Iran

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gli archivi della Commissione elettorale britannica, che sovrintende alle procedure delle diverse votazioni nel Regno Unito, è stata bersaglio per oltre un anno di “un complesso cyber-attacco” condotto da imprecisati “attori ostili” a partire dall’agosto 2021. Lo ha reso noto la stessa Commissione in una nota. L’accaduto, che ripropone lo spettro di potenzialinelle elezioni e nei processi democratici delle democrazie occidentali, è stato scoperto soltanto nel 2022 ed è da allora al centro d’indagini approfondite. Non risulta vi sia stato alcun impatto sullo svolgimento o sull’esito di qualsiasi elezione, locale o nazionale, riferisce la BBC. Ma gli hacker hanno avuto accesso sulla carta a dati personali (nomi, coordinate email, indirizzi) di elettori del Regno Unito registrati nelle liste fra il 2014 e il 2022. In questa fase non è possibile quantificare ...