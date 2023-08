La commedia della regista americana Greta Gerwin sull'iconica bambola della Mattel, che sarebbe dovuto uscire sugli schermi libanesi il 31 agosto, "va contro i valori morali e religiosi in", ...... un'espressione artistica cheogni regola e razionalità spalancando le colorate porte della ... Brasile, Croazia, Cuba, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Israele, Italia,, ......oggi Uama debba essere informata di tutti i fucili in dotazione a una missione militare in". ... In particolar modo la parte cheil commercio "se in violazione di regimi di sanzioni, tali ...

Libano vieta il film Barbie nelle sale, 'promuove omosessualità' Agenzia ANSA

E' il film fenomeno della stagione, ha già superato un miliardo di incassi ai botteghini a livello globale, ma 'Barbie' sarà vietato in Libano, perché accusato dal governo di "promuovere l'omosessuali ..."Siamo continuamente a rischio di essere molestati, picchiati, abusati...", denuncia Emma.